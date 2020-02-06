مصطفى بكري: الليبيون قالوا «لولا جيشكم لانهارت البلاد»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه شعر بمدى المشاعر القومية عند الليبيين، وتقديرهم لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، وإحساسهم الدائم أن مصر معهم في الخندق.وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أحلى كلام بيتقال عن مصر في ليبيا، قالوا لي لولا جيشكم لانهارت البلاد".وأردف بكري، أن تخليص مصر من حكم الإخوان أبلغ رد وشهادة على قوة وصلابة الجيش المصري.ولفت بكري، إلى أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أكد أنه لا حل سياسيا إلا بتحرير طرابس، وأثنى على جهد مصر وما تبذله للقضية الليبية، وكذلك أثنى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبدالله الثني رئيس الحكومة، وعبدالهادي الحاج وزير الخارجية، على جهود مصر لدعم ليبيا.