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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
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محمد العسيري

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بعد غياب طويل.. بهاء سلطان يلتقي جمهوره في الساقية

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:40 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
سناء إسماعيل
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يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء أول حفل غنائي له بعد غياب سنوات طويلة في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم 6 مارس على مسرح قاعة النهر.

ويعيش المطرب بهاء سلطان، حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية، ويسعى للعودة بقوة وطرح عدد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة، رغم عدم انتهاء خلافه مع المنتج نصر محروس.

ويواصل بهاء سلطان، تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة استعدادًا لطرحها فى ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة، من بينها أغنية بعنوان "هُنت عليك"، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد رءوف، والملحن الموسيقى تامر علي، والموزع مصطفى غانم.

وكان المنتج نصر محروس، استجاب لدعوة الفنانة إسعاد يونس، للصلح بينه وبين بهاء سلطان، وذلك بعد خلاف وقضايا استمرت لسنوات، إلا أنه لم يعلن عن أي جديد حول تسوية النزاع بينهما.

واستقبل بهاء سلطان، مؤخرًا مولوده الرابع من زوجته الحالية وذلك يوم 2 فبراير الجاري.

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