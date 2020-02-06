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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يستقبل النائب العام للتهنئة بعيد الشرطة

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:12 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، ويرافقه وفد من السادة أعضاء النيابة العامة، لتقديم التهنئة للوزير ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى لتحقيق الأمن، مؤكدًا أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها، وأن رجال الشرطة يبذلون فى سبيل ذلك جهودًا جبارة تستحق التقدير، ولم يتوانوا عن تقديم الغالي والنفيس لبقاء مصر شامخة عزيزة، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تُجسد معاني العطاء والانتماء في سبيل رفعة الوطن.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن تقديره لحرص النائب العام وأعضاء النيابة العامة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، مشيدًا بدور النيابة العامة الريادي في خدمة العدالة وسيادة القانون، ومنوها إلى تضافر وتكامل الجهود بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، لإقرار القانون وحماية العدالة وإرساء دعائم الحق فى المجتمع.

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