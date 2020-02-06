«طاولة وكوتشينة».. العائدون من الصين يمارسون حياتهم الطبيعية بمطروح

يشهد الفندق الذي يقيم فيه العائدون من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، في وسط مدينة مطروح حالة من الاستقرار والهدوء، لليوم الرابع على التوالي.وأكد مصدر في مديرية الصحة في مطروح لـ"الدستور" أن الأمور مستقرة داخل الحجر الصحي والمصريين العائدون من الصين وأطفالهم يجلسون في حدائق فندق الإقامة ويلعبون "طاولة وكوتشينة" ويمارسون حياتهم الطبيعية.وأوضح: "تم مسح جميع القائمين في الفندق طبياً منذ قدومهم ويتم متابعتهم كل 8 ساعات بمعدل 3 مرات يومياً للاطمئنان على صحتهم"، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات حتى الآن.وكان مطار العلمين استقبل، الاثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزي وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.