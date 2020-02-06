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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تتيح التظلم الإلكتروني لـ«أولى وتانية ثانوي»

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:05 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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وجهت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، بإتاحة الفرصة لتقديم طلب تظلم إلكتروني على درجات امتحان الصفيين الأول والثاني الثانوي.

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة الدرجات مرة أخرى من قبل الطلاب وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب حتى يستفيدوا من الخدمة المقدمة من الوزارة.

وحددت الوزارة إمكانية تقديم شكوى من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي، على النتيجة المعلنة لامتحانات الصف الدراسي الأول، بعد تعديلها وظهورها بالأرقام.

ويمكن تقديم الشكوى من خلال الخطوات الآتية:
أولًا: يتم اختيار نوع الشكوى إما (عدم ظهور النتيجة في مادة أو أكثر) أو (عدم ظهور مؤشر الأداء)
ثانيا: كتابة وصف للشكوى ثم الضغط على زر إرسال الشكوى.

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