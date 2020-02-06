«التعليم» تتيح التظلم الإلكتروني لـ«أولى وتانية ثانوي»

وجهت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، بإتاحة الفرصة لتقديم طلب تظلم إلكتروني على درجات امتحان الصفيين الأول والثاني الثانوي.وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة الدرجات مرة أخرى من قبل الطلاب وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب حتى يستفيدوا من الخدمة المقدمة من الوزارة.وحددت الوزارة إمكانية تقديم شكوى من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي، على النتيجة المعلنة لامتحانات الصف الدراسي الأول، بعد تعديلها وظهورها بالأرقام.ويمكن تقديم الشكوى من خلال الخطوات الآتية:أولًا: يتم اختيار نوع الشكوى إما (عدم ظهور النتيجة في مادة أو أكثر) أو (عدم ظهور مؤشر الأداء)ثانيا: كتابة وصف للشكوى ثم الضغط على زر إرسال الشكوى.