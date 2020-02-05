وزيرة الصحة تطمئن على العائدين من الصين عبر «فيديو كونفرانس»

تواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد، وذلك عن طريق "الفيديو كونفرانس" أثناء تواجدهم بمناطق الحجر الصحي المخصصة لهم في مرسى مطروح.وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية لجميع المصريين العائدين من الصين، وحرصت على الاستماع لجميع احتياجاتهم ومطالبهم، كما اطمأنت على سير العمل والدور الذي يقوم به كافة العاملين بمناطق الحجر الصحي.وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الفرق الطبية والمسئولين وممثلي الجهات المعنية المتابعين للحالة الصحية والوقائية والأمنية للمصريين أثناء تواجدهم بمناطق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة المرض، لافتا إلى أنها نقلت إليهم شكر وتقدير رئيس مجلس الوزراء لكل فرد لما قام به من دور كبير لتأهيل مناطق الحجر الصحي والعمل على مدار 48 ساعة متواصلة لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية وتنفيذ خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.ولفت إلى أنها شددت على الإجراءات الوقائية الخاصة بالنظافة وطريقة تجميع المخلفات والتخلص منها، كما وجهت الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، للاطمئنان بشكل مستمر على نظافة الأماكن وتوافر كميات كافية من المنظفات لرش الأماكن وتطهيرها.وفي نهاية حديثها مع القائمين على العمل هناك وصفتهم بالأبطال وأكدت تواصلها الدائم والمستمر معهم لتلبية كل احتياجاتهم ومتابعة الحالة الصحية لجميع المصريين العائدين والفرق الطبية والإداريين وجميع العاملين بالمكان، كما أوصت جميع العاملين والقائمين على العمل بالحفاظ على صحتهم وتطبيق كل وسائل الحماية ومكافحة العدوى.وكان مطار العلمين استقبل، الإثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزي وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.