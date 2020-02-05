أبو حامد يطالب التضامن بوضع لائحة جديدة لدور الرعاية

طالب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وزارة التضامن بوضع لائحة جديدة لدور الرعاية.وأضاف أبو حامد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية جيهان لبيب، والمذاع على فضائية "المحور": «معدل الإشغال في دور الرعاية منخفض ولدينا عدد ضخم جدًا من دور الرعاية وأنه سبق أن اقترح دمج دور الرعاية المتقاربة مع إحكام الرقابة، لأن الدمج يتيح رقابة دورية بشكل فعال وتدريب وتأهيل نفسي للقائمين على هذه الدور».وأكد أنه بناء على ما تنتهي إليه تحقيقات النيابة وتحديد المسئولية سيتم تحديد مسئولية مجلس الإدارة وفي حالات مشابهة يتم حل المجلس وتعيين آخر، لكن غالبًا لا يتم إغلاقها، لكن مع ثبوت الجرم يتم معاقبة مرتكب الجرم وعزله وتظل الدار تقدم خدماتها للموجودين فيها.وتابع أنه من المفترض عدم السماح لأي شخص يريد عمل خير بإنشاء دار رعاية للأطفال، مؤكدًا أن تبريرات صاحبة دار الأيتام على اعتدائها على الطفلة رحمة لا يوجد لديها إحساس أن هناك انتهاك قد ارتكب.