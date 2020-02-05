مستشار بأكاديمة ناصر: مصر لا تنسى أبنائها الشهداء ولا الأحياء

قال اللواء ناجي الشهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر لا تنسى أولادها سواء كانوا شهداء أو أحياء، والمميز في عودة المصريين من اليمن هو طريقة إدارة الأزمة، والتنسيق بين أجهزة الدولة بهدوء والتكتم على العملية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن موقف مصر المحترم تجاه الدول يعود على الشعب المصري يالإيجاب، لافتا إلى أننا نبني تاريخا لكل الأجيال القادمة.وفيما يتعلق بالناحية الأمنية، قال إن أزمة الصيادين المصريين في اليمن كانت تدار بمنتهى التكتم والهدوء، داعيًا المصريين أن يتميزوا بالوعي ولا يورطوا مصر في صراعات أو حروب.