مصطفى بكرى يقنن أوضاعه فى نقابة الإعلاميين

تقدم مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، بأوراقه لنقابة الإعلاميين، لتقنين أوضاعه والحصول على التصاريح اللازمة لممارسة النشاط الإعلامي.وقرر مجلس نقابة الإعلاميين إلزام الإعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج بقناة صدى البلد، بتقنين أوضاعه طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين حتى لا تقع وسيلة صدى البلد الإعلامية تحت طائلة القانون.وأكدت نقابة الإعلاميين أنه بالبحث فى جداول القيد بالنقابة تبين أن مصطفى بكرى مقدم برامج بقناة صدى غير مقيد بجداول النقابة، كما أنه غير حاصل على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى للنقابة.