«الصحة»: توحيد المعايير لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى لتوحيد المعايير لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة في القطاع الخاص والأهلي، إلى جانب القطاع الحكومي، لافته إلى أن معظم الأطباء العاملين بالجمعيات الأهلية منتدبين من وزارة الصحة ويتم تدريبهم بشكل مستمر على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.وأوضحت السنباطي لـ "الدستور"، إنه بالنسبة لأطباء القطاع الخاص فيتم تقسيم المستهدف تدريبيهم إلى مجموعتين؛ الأولى تشمل أطباء الباطنة والجراحة والعظام، ويتم تدريبهم لمدة يوم واحد في النقابات الفرعية على الحد من الشائعات التي تروج بين السيدات أن وسائل تنظيم الأسرة تؤثر على العظام وباقي أعضاء الجسم، والثانية تشمل أطباء النساء والتوليد الذين يعملون بشكل خاص من خلال عيادتهم، حيث يتم تعريفهم بمعايير وزارة الصحة والسكان وتحديثها بشكل مستمر وتوجيهم بأليات العمل فيما يخص الأخطاء الشائعة.وأشارت؛ إلى أنه يتم تدريب أطباء النساء والتوليد على إجراءات تنظيم الأسرة مع الحالات الخاصة، والتي تشمل السيدات حديثي الزواج ومرضى القلب والمرضى النفسيين ومرضى أورام ومرضى الكبد وفيروس سي والمصابات بالأمراض المناعية أو أمراض في الكلى، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، كما طلبنا من القطاع الخاص البريد الإليكتروني لإرسال المستجدات بأي تحديث أو محتوى تدريبي جديد.وقالت، إنه تم تنظيم 780 دورة تدريبية متنوعة للأطباء والممرضات والمثقفات السكانيات والرائدات الريفيات والمتطوعات ومشرفات النوادي على تقديم خدمات تنظيم الأسرة وهي: "المشورة، وتنظيم الأسرة بعد الولادة، والإجهاض، وكيفية الفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية"، وكذلك تدريب الصيادلة الحكوميين على المشورة في مجال تنظيم الأسرة، وتدريب فرق إشراف الإدارات بالمحافظات على الدليل الإجرائي لإدارة برنامج تنظيم الأسرة، وتدريب مشرفات النوادي بالإدارات ومسئولات النوادي بالوحدات الصحية على الدليل التشغيلي لنوادي المرأة، وتدريب مشرفات ومسئولات النوادي على أدلة العمل الأربعة المتمثلة في الصحة الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية وحديثي الولادة والتغذية، وتوعية مشرفات تمريض الإدارات بالأخطاء الشائعة أثناء تقديم الخدمة وكيفية تلافيها وكيفية إدارة الوقت داخل عيادة تنظيم الأسرة.