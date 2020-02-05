خامنئي يدعو الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات التشريعية

دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، المواطنين في إيران للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 21 فبراير الجاري.ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي، قوله إنه: "يجب أن يكون في إقبال كبير على الانتخابات البرلمانية التي تجرى خلال الشهر الجاري".وأضاف خامنئي: "أي شخص مهتم بإيران وأمنها يجب أن يشارك في الانتخابات".ووفقا لاستطلاعات الرأي، يتجه تيار المحافظين الأصوليين، القريب من المرشد الأعلى والحرس الثوري، نحو تحقيق فوز بارز في الانتخابات البرلمانية التي سوف تجرى في 21 فبراير الحالي.وستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة، لها دور في تحديد خريطة القوى السياسية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في منتصف العام المقبل، التي يسعى الأصوليون أيضًا لانتزاعها من تيار المعتدلين.