زينب العسال تكشف تفاصيل الأزمة المالية لـ«نادي القصة»

كشفت زينب العسال، عضو مجلس إدارة نادي القصة، أن النادي يواجه أزمة مالية كبيرة، لافتة إلى أن الورثة ملاك المقر يطالبون باسترداد مقر النادي، لأن المؤجر "اعتباري".وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "كنا نعاني من أزمة مالية العام الماضي، وجريدة الدستور مشكورة ساعدت النادي ماديا، وتكفلت بدفع الإيجار الشهري للمقر، لمدة عام كامل، ولكن هذا العام فوجئنا بأن المبنى ومقر النادي مهدد بالطرد، لأن الورثة رفعوا قضية على النادي، وعلينا أن نترك المكان، وأنا باسم كل مبدع يحمل قلم، أناشد الجميع بدعم ومساندة النادي في أزمته".ولفتت "زينب"، إلى أن الورثة امتنعوا عن أخذ الإيجار الشهري لمدة 3 أشهر، واتبعنا الطرق القانونية وذهبنا للمحكمة لدفع الإيجار، ولكن فوجئنا أن الورثة رفعوا قضية للمطالبة باسترداد مقر النادي، لأنه النادي يعد مؤجر اعتباري.