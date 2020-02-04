وزير الهجرة تكشف تفاصيل إعادة صيادين احتجزهم الحوثيون باليمن

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الصيادين المصريين العائدين من اليمن وعددهم 32، احتجزهم الحوثيون.وأضافت «مكرم» في تصريحات لفضائية «أون إي»، أن الدولة عزفت سيمفونية أخرى للحفاظ على رعاياها بالخارج، مؤكدة أن الصيادين من كفر الشيخ وذهبوا للصيد بمناطق محظورة في بحر عدن، وتم احتجازهم من قبل الحوثيين فى اليمن.وأكدت أن القيادة السياسية أعطت تكليفًا بعودة المصريين في طائرة خاصة.