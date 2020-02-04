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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الهجرة تكشف تفاصيل إعادة صيادين احتجزهم الحوثيون باليمن

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:46 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الصيادين المصريين العائدين من اليمن وعددهم 32، احتجزهم الحوثيون.

وأضافت «مكرم» في تصريحات لفضائية «أون إي»، أن الدولة عزفت سيمفونية أخرى للحفاظ على رعاياها بالخارج، مؤكدة أن الصيادين من كفر الشيخ وذهبوا للصيد بمناطق محظورة في بحر عدن، وتم احتجازهم من قبل الحوثيين فى اليمن.

وأكدت أن القيادة السياسية أعطت تكليفًا بعودة المصريين في طائرة خاصة.

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