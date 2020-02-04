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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو وهبة: الجواز حلو جدًا بس الحرية أحلى بكتير (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:39 م
عمرو وهبة
عمرو وهبة
ياسمين عباس
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قال الفنان عمرو وهبة، إنه متزوج منذ 10 سنوات، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الزيجات المتعثرة بين الشباب الآن هو مساعدة الأهل بشكل كبير فى إتمام الزيجات، لذلك كل ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة.

وأوضح عمرو وهبة، خلال لقائه ببرنامج "It’s Showtime"، المُذاع على فضائية "CBC"، أن هناك الكثير من الشباب المتزوجين أهاليهم ينفقون عليهم حتى الآن، لافتًا إلى أن فشل الزيجات يرجع إلى مفهوم الشباب الآن عن الزواج الذي كثيرًا ما يتطابق مع فكرتهم عن مرحلة الخطوبة الخالية تقريبًا من المسئوليات، معقبًا: "الجواز حلو جدًا بس الحرية أحلى بكتير".

وأشار، إلى أن الأهل أصبحوا يساعدون بقدر كبير في إتمام الزواج، منوهًا بأن الكثير من الشباب يستمرون لظروف عديدة في الاعتماد على ذويهم ماديًا حتى بعد الزواج، ناصحًا المقبلين على الزواج التأكد من القدرة على تحمل مسئولية الزواج والبيت.

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