الوضع مطمئن.. «الصحة» تواصل عقد غرفة متابعة تطورات «كورونا»

تستمر غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان، في الانعقاد على مدار 24 ساعة، لمتابعة تطورات الأوضاع حول فيروس "كورونا"، مع تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول، مع تأكيدات على أن الوضع في مصر مطمئن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.وأشارت وزارة الصحة، إلى تجهيز المعسكر الطبي للقادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، بعيادات باطنة وأمراض صدرية وأطفال، وتزويده بالأجهزة الطبية وغير الطبية المطلوبة، وإنشاء معمل تحاليل مركزي يضم (معمل فيروسات، معمل كيمياء وأمراض الدم)، وإنشاء صيدلية مركزية بها جميع أدوية الأمراض المزمنة والمعدية، وإنشاء مخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى، وإنشاء مخزن للمهمات اللوجستية بالكامل، والدفع بـ4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، و25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، وكذا توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة، وتوفير وجبات التغذية.وكان مطار العلمين استقبل، الإثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزي وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.وكان مطار العلمين استقبل، الإثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزي وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.