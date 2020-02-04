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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل لحيازة 180 «طربة» حشيش بالإسكندرية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة 180 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير امن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة محرم بك، يفيد بورود معلومات سرية عن مزاولة المتهم "ع.م.أ" عاطل " 33 سنة"- له معلومات جنائية مسجلة- نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين بمعرفة المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث القسم، وأُلقي القبض على المتهم أثناء قيادته سيارة أجرة بعزبة "الصبحية" بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 180 طربة لمخدر الحشيش،و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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