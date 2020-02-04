الاحتلال يدمر خطوط مياه فى الأغوار الشمالية

دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطوط مياه في قرية بردلة في الأغوار الشمالية.يشار إلى أن قوات الاحتلال تدمر بشكل شهري خطوط المياه التي تغذي أراضي المواطنين الزراعية في القرية.وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أساسات منزل لشخص من ذوي الاعاقة في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة في ساعات الصباح، وهدمت أساسات منزل يعود للمواطن إسماعيل قراعين، وهو من ذوي الإعاقة.وفي السياق، أجرت سلطات الاحتلال عمليات مسح واسعة في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار أعمال هندسية تقوم بها لإنشاء ما يعرف بـ"القطار الخفيف".