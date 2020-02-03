وزيرة الصحة تكشف حقيقة خداع أطباء الحجر الصحي

• مكافأة مالية للأطباء

• الرد على كمامة الوزيرة

• هل هناك حاجة لتأجيل الدراسة؟

• هل توجد كمامات كافية؟

ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على ما نسب إلى نقابة الأطباء من تصريحات، عن استنكارها عدم إعلام الأطباء بأنهم سيذهبون إلى الحجر الصحي المقام لاستقبال الوافدين من مدينة ووهان الصينية حيث انتشر فيروس كورونا.وقالت الدكتورة هالة زايد، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لست مسؤولة عن تصريحات النقابة، نحن نستدعي الأطقم الطبية بنفهمها طبيعة المهمة، وأنه عملًا ليس إلزاميَا، وهناك مكافأة مالية".وأردفت: "أفخر أن الأطباء والتمريض، قبلوا ولم يسألوا عن أي مكافأة مالية، وإنما نحن من أخبرناهم بأنه توجد مكافأة مالية"، مردفة: "كانوا على أعلى مستوى من الوطنية، لم يسألوا هتدونا كام، أنا أفخر بالشباب الموجودين بالحجر الصحي".وعن تعليقات السوشيال ميديا عن طريقة ارتدائها للكمامة، قالت الوزيرة إنها كانت محاكاة، لم تكن الطائرة وصلت بعد، واستنكرت هذا النوع من التعليقات، قائلة: "كان ممكن أقعد في مكتبي وأتلقى التقارير، لكن لم أعمل هذا لأنها مسؤولية، ورأيت كل إجراءات الحجر الصحي بنفسي، لكن من خلف زجاج عازل".ولفتت وزيرة الصحة، أنها لمحت القادمين من خلف الزجاج، وهم يهللون باسم مصر وشكروا الرئيس، وكانوا طوال رحلتهم غير مصدقين أن بلدهم أردعتهم، وهم أمر لم تفعله دول كثيرة.وأكدت الوزيرة، أن وزارة الصحة المصرية، تلتزم بتعليمات منظمة الصحة العالمية، يدون مبالغة وبدون ذعر، عندما أعلنت حظر السفر إلى الصين، تم حظره، وعندما تعلن عن إلغاء الحظر، سيلغى.وعن المطالبات بتأجيل الدراسة وغلق المدارس، أعربت الوزيرة عن رفضها، لأنه لا توجد أي إصابة بفيروس كورونا، كما أن احتمالية الإصابة بالفيروس تخص القادم من الصين أو المخالط له، وبالتالي لا داعي للذعر.وعما تردد عن تصدير الكمامات، أكدت وزيرة الصحة، أنه لا توجد مشكلة بشأن الكمامات، حيث يوجد مخزون كافي من الكمامات والمنظفات إنتاج مصري على أعلى مستوى باشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتم تصدير بعض الكمامات لوجود فائض وهو أمر عادي.