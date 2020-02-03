حي الأسمرات من العشوائية إلى الصناعة والتطور (فيديو)

عرضت كاميرا برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» فيديو من حي الأسمرات، يكشف مدى التطور والنقلة النوعية الخاصة بهذه الرقعة التي تحولت من العشوائية والافتقار إلى أبسط مقومات الحياة، إلى نموذج حي للتطور والنهضة الصناعية.وكشف الفيديو إنشاء مصانع مختلفة بحى الأسمرات ووجود أيدي عاملة مدربة، فضلًا عن تحسن المستوى المعيشي للمواطنين بالحي.وقال المهندس عمر السبكي صاحب مصنع سجاد بحي الأسمرات، إن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو إضافة تحسن على كافة المستويات للأهالى من شقق وخدمات وما كان ينقصهم سوى فرص عمل مناسبة وهو ما أصبح متوفرًا بوجود استثمارات من رجال الأعمال.وذكر الدكتور عماد شبل مدير تشغيل بأحد مصانع الملابس، إنه من الضروري أن يكون هناك موطأ قدم فى الأسمرات لإيجاد أيدي عاملة مدربة تساعدنا فى النهوض بالصناعة ونحن نساعدهم بتوفير فرص عمل لهم.