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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«بكري»: الليبيون يحسدون الشعب المصري على قوة جيشه

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:04 م
بكري
بكري
أحمد عبد العزيز
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كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، كواليس زيارته الأخيرة إلى ليبيا، وكيف فجر الإرهابيون الأحياء والمراكز الحكومية في ليبيا.

وقال "بكري"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إن المواطنين الليبيين في المناطق المحررة من الإرهاب الآن يعيشون في أمن واستقرار، لافتا إلى أن مدينة درنة كانت في فترة من الفترات سجنا كبيرا لأهلها.

وأشار إلى أن المواطنين الليبيون قالوا له خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا، "يا سعادتكم بالجيش المصري اللي لولاه كنتوا بقيتوا زينا".

وتابع: "ذهبت إلى بني غازي، وبعدها لفيت في الشوارع، ورأيت المناطق كلها التي فجرتها هذه الجماعات الإرهابية، وذهبت إلى تمثال عبد الناصر الذي تم تفجيره، والمشير خليفة حفتر أمر بإعادة بناء التمثال تقديرا للرئيس الراحل".

وواصل: "نظرت إلى حجم الدمار، وشوارع بني غازي، والتنظيمات الإرهابية التي كانت مسيطرة على كل شيء، وسيكتب التاريخ لخليفة حفتر أنه نجح في أن يرسخ على أرض هذه البلد الأمن والاستقرار من جديد".

وأردف "بكري": "النهاردة عدد الجيش الوطني الليبي 80 ألفا، بعد أن بدأ حفتر بناء الجيش وعدده 200 فقط".

وأكد "بكري"، أنه التقى الكثير من المواطنين المصريين في ليبيا، وكلهم ناشدوا بضرورة فتح القنصلية المصرية في ليبيا، موضحًا أن مئات الآلاف من المصريين هناك في ليبيا، وعددهم حوالي 600 ألف مصري، لافتا إلى أن مصالح المصريين معطلة، منوها أنه يتمنى عودة العمالة المصرية إلى ليبيا لإعمارها.

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