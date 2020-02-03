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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى عن استقبال العائدين من الصين: «زي ما قال الكتاب»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:45 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود الدولة في إعادة المصريين من مدينة "ووهان" الصينية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الدولة اتخذت إجراءات على أعلى مستوى، متابعًا: "كل حاجة اتعملت زي ما قال الكتاب".

وأشار إلى أن أمريكا لكي تعيد مواطنيها، دفع كل شخص منهم ألف دولار، إنما مصر لأنها فقط مصر، فكان كل شيء على نفقة الدولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية أعطت توجيهات واضحة.

وأشار إلى أنه تم اختيار مرسى مطروح كي تكون مكان الحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان وفق دراسة لأن مطروح تعتبر أقل محافظات الجمهورية تلوثا، ومطار العلمين يتسع الطائرات الكبيرة.

كما علق الإعلامي أحمد موسى على انتقادات "كمامة" وزيرة الصحة، قائلًا: "وزيرة الصحة طالع عينها، وبتشتغل وبتبذل مجهود مع الناس، ولقطة الكمامة اتصورت ومكنتش لسا الطائرة وصلت، كما أن القادمين غير مصابين، انتوا سيبتوا الحكاية الأهم ومسكتوا في التفاهات، ناس تافهة والله".

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