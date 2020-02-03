العسيلي: «المدام دبحتلي القطة من أول يوم»

شارك المطرب محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بزوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.وظهر المطرب محمود العسيلي في الصورة من داخل "جاكوزي"، وعلّق: "المدام دبحتلي القطة من أول يوم".يُذكر أن الفنان محمود العسيلي احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، يوم 10 يناير الماضي، وتعتبر هذه الزوجة الثالثة للعسيلي الذي أكد في تصريحات سابقة أن زوجتيه لم تكونا السبب في فشل العلاقة لكن السبب يكمن فيه هو، لأنه شخصية حساسة جدًا ويحتاج امرأة تعامله على هذا الأساس، وأن السبب الذي جعله يفشل في زيجاته شعوره بعدم الاهتمام، وأنه إنسان عصبي قد يعلو صوته لكنه لا يخطئ.من ناحية أخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، يناير الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.