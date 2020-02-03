رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

العسيلي: «المدام دبحتلي القطة من أول يوم»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:53 م
المطرب محمود العسيلي
المطرب محمود العسيلي
رباب الأهواني
طباعة
شارك المطرب محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بزوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.

وظهر المطرب محمود العسيلي في الصورة من داخل "جاكوزي"، وعلّق: "المدام دبحتلي القطة من أول يوم".

يُذكر أن الفنان محمود العسيلي احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، يوم 10 يناير الماضي، وتعتبر هذه الزوجة الثالثة للعسيلي الذي أكد في تصريحات سابقة أن زوجتيه لم تكونا السبب في فشل العلاقة لكن السبب يكمن فيه هو، لأنه شخصية حساسة جدًا ويحتاج امرأة تعامله على هذا الأساس، وأن السبب الذي جعله يفشل في زيجاته شعوره بعدم الاهتمام، وأنه إنسان عصبي قد يعلو صوته لكنه لا يخطئ.

من ناحية أخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، يناير الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.
العسيلي: «المدام دبحتلي القطة من أول يوم»
العسيلي: «المدام دبحتلي القطة من أول يوم»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقد قران محمود العسيلي (صور)

بعد عقد قرانه بساعات.. محمود العسيلي يطرح «تمثيلية»

أول صور من حفل زفاف محمود العسيلي

أحدث ظهور لمحمود العسيلي وزوجته (صورة)

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 8 فبراير

منذ ساعة الا ربع

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»

بالصور.. «فطائر التفاح» يبدأ ليلته الأولى على «الغد»