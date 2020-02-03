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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق نار على 6 في كاليفورنيا والقبض على مشتبه به

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:08 م
كاليفورنيا
كاليفورنيا
وكالات
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تعرض 6 أشخاص على متن حافلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لإطلاق نار، اليوم الإثنين، فيما تم احتجاز مشتبه به، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكة الإذاعة الأمريكية، نقلًا عن الشرطة أن "6 أشخاص على متن حافلة تعرضوا لإطلاق نار في منطقة جرابفين بولاية كاليفورنيا"، موضحة أن مشتبهًا به رهن الاعتقال ولم تتضح دوافعه بعد، ولم تذكر السلطات إذا ما كان ثمة ضحايا أو إصابات بالغة جراء الحادث.

وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة، متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، ولفت ستيف لوفتوس، المتحدث باسم الشرطة في الولاية الأمريكية، إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.

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