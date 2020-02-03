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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:50 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عبدالله
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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الملتقى الأول لتوظيف الشباب الذي تنظمه المحافظة يوفر 7 آلاف فرصة عمل في كافة القطاعات، يأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب، وخلق قنوات اتصال بينهم وبين القيادات المختلفة، وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.

وأضاف المحافظ، أن الملتقى يضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالمقاولات، وإدارة المشروعات، وصناعة الأدوية، والأمن والحراسة، والنظافة، بالإضافة إلى شركات "سوبر ماركت" كبرى، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تقدم للشباب فرص عمل بمرتبات مجزية، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم، والتأمين ضد الحوادث.

ولفت إلى أن يشارك أيضًا مجموعة من كبرى شركات التدريب، التي تقدم للشباب منح تدريبية مجانية في مجالات المبيعات، والتسويق الالكتروني، والحاسبات، والشبكات، والبرامج، إلى جانب تأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات.

و تفقد خلال الملتقى نماذج من بعض المشروعات الصغيرة، والتي تضم مشغولات يدوية،"اكسسوارات"،،ومفروشات، وملابس، ومأكولات، وحلويات.

كان محافظ القاهرة قد افتتح صباح اليوم ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه المحافظة، تحت عنوان "استثمار الشباب" بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف، كما افتتح معرضا يضم 41 مشروعا منتجا، ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيع لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم.
القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»
القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»
القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»
القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»
القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»
القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»
القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»
القاهرة: توفير 7 آلاف فرصة عمل بملتقى «استثمار الشباب»

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