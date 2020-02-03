أحدث صورة لخالد جلال بعد نقله للمستشفى

طمأن المذيع والممثل محمد نشأت، جمهور المخرج المسرحي خالد جلال، على صحته بعد نقله للمستشفى صباح اليوم، حيث نشر صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وعلق نشأت على الصورة التي ظهر فيها بجوار خالد جلال والفنانة مريم السكري، قائلًا: "الأستاذ أهو زي القمر ما شاء الله، ألف مليون سلامة وهتكون زي الفل يا حبيبي وأبويا".أصيب المخرج المسرحي خالد جلال، بأزمة قلبية مفاجئة، صباح اليوم، وجرى نقله لأحد المستشفيات الخاصة، تمهيدا لإجراء قسطرة بالقلب خلال ساعات.يذكر أن خالد جلال أخرج العديد من الأعمال المسرحية منها "سينما مصر"، "سلم نفسك" وغيرهما، وقدم من خلالها الكثير من الوجوه الشابة.