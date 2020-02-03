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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحدث صورة لخالد جلال بعد نقله للمستشفى

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:48 ص
خالد جلال
خالد جلال
محمد مجدي
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طمأن المذيع والممثل محمد نشأت، جمهور المخرج المسرحي خالد جلال، على صحته بعد نقله للمستشفى صباح اليوم، حيث نشر صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق نشأت على الصورة التي ظهر فيها بجوار خالد جلال والفنانة مريم السكري، قائلًا: "الأستاذ أهو زي القمر ما شاء الله، ألف مليون سلامة وهتكون زي الفل يا حبيبي وأبويا".

أصيب المخرج المسرحي خالد جلال، بأزمة قلبية مفاجئة، صباح اليوم، وجرى نقله لأحد المستشفيات الخاصة، تمهيدا لإجراء قسطرة بالقلب خلال ساعات.

يذكر أن خالد جلال أخرج العديد من الأعمال المسرحية منها "سينما مصر"، "سلم نفسك" وغيرهما، وقدم من خلالها الكثير من الوجوه الشابة.
أحدث صورة لخالد جلال بعد نقله للمستشفى
أحدث صورة لخالد جلال بعد نقله للمستشفى

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