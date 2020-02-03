السلطات البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابى فى لندن

كشفت السلطات البريطانية عن هوية منفذ هجوم الطعن الإرهابي الذي وقع اليوم في لندن، وأسفر عن إصابة شخصين ومقتل المهاجم على يد قوات الشرطة.وأوضحت صحيفة «صن» البريطانية، أن منفذ الهجوم شاب يدعى «سوديش عمان»، ويبلغ من العمر 19 عامًا، وكان يخضع للمراقبة من قبل رجال شرطة مكافحة الإرهاب.وحكم على «عمان» وهو من مدينة هارو شمال لندن، بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات، لكن تم الإفراج عنه بعد قضاء نصف عقوبته رغم المخاوف من أنه ما زال لديه آراء متطرفة.وأكدت الصحيفة، أنه تم سجن «عمان» الذي يدعم تنظيم داعش الإرهابي، وكان مراهقًا فقط عندما تم القبض عليه، لحيازته وثائق إرهابية وتوزيعها.وقال مصدر بريطاني للصحيفة، إن «عمّان» أطلق سراحه مبكرًا، لأنه لا يوجد ما يمكن للسلطات فعله بموجب القوانين القائمة لإبقائه في السجن، وتم وضعه تحت شروط الأفراج الأكثر صرامة، وهذا هو السبب في أن الشرطة كانت في مكان الحادث بهذه السرعة اليوم، واستطاعت قتله دون مقتل أي فرد رغم إصابة شخصين.