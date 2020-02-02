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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يجبر تامر حسني على تأجيل حفله بالتجمع

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:37 م
عمرو دياب وتامر حسني
عمرو دياب وتامر حسني
حسن أمين
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تسبب المطرب عمرو دياب، في تأجيل حفل المطرب تامر حسني الذي كان من المقررة إقامته بالتجمع الخامس يوم 28 فبراير الجاري بساحة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بسبب إعلان "الهضبة" خلال الأيام الماضية عن إحيائه حفلًا غنائيًا في نفس اليوم والمكان.

وكان تامر حسني قد أعلن عن موعد الحفل منذ أكثر من شهر لصالح طلاب الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة "مودرن أكاديمي" بالمعادي، فيما اضطره عمرو دياب إلى تأجيل موعد حفله إلى يوم 6 مارس المقبل.

ويحتفل عمرو دياب في هذا الحفل بطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "سهران" والمقرر طرحه يوم 12 فبراير الجاري.

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