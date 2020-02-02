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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرها قوته 4.5 ريختر.. 4 زلازل ضربت تركيا في 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:00 م
زلزال تركيا
زلزال تركيا
سوزان يونس
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في غضون شهر واحد ضُربت تركيا بأربعة زلازل في أوقات قريبة، وفي هذا التقرير "الدستور" يرصد أبرزهم خلال يناير وأول فبراير الجاري.

زلزال 2 فبراير:
ضرب زلزال بقوة 4.6 اليوم الأحد غرب تركيا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، وأسفرعن مقتل العشرات، وإصابة المئات.

زلزال 24 يناير:
في الرابع والعشرين من يناير، أعلنت سلطة إدارة الطوارئ التركية، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مناطق شرق البلاد وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصا وإصابة 270 آخرين.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

زلزال 22 يناير:
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا قوته 5.6 درجة ضرب منطقة تبعد 15 كيلو مترًا شرق كركاجاك في تركيا، مضيفة الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 8.6 كيلو متر.

زالزال 5 يناير:
ضرب زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر، بحر إيجه غرب تركيا، وقال مرصد الزلازل التركي، إن الزلزال على عمق 12 كم وكان يبعد 21 كم من مدينة أورلا في أزمير، ولم تعلن إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن أي أثار جانبية لهذا الزلزال، جاء ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلامية.

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