آخرها قوته 4.5 ريختر.. 4 زلازل ضربت تركيا في 2020

زلزال 2 فبراير:

زلزال 24 يناير:

زلزال 22 يناير:

زالزال 5 يناير:

في غضون شهر واحد ضُربت تركيا بأربعة زلازل في أوقات قريبة، وفي هذا التقرير "الدستور" يرصد أبرزهم خلال يناير وأول فبراير الجاري.ضرب زلزال بقوة 4.6 اليوم الأحد غرب تركيا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، وأسفرعن مقتل العشرات، وإصابة المئات.في الرابع والعشرين من يناير، أعلنت سلطة إدارة الطوارئ التركية، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مناطق شرق البلاد وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصا وإصابة 270 آخرين.وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا قوته 5.6 درجة ضرب منطقة تبعد 15 كيلو مترًا شرق كركاجاك في تركيا، مضيفة الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 8.6 كيلو متر.ضرب زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر، بحر إيجه غرب تركيا، وقال مرصد الزلازل التركي، إن الزلزال على عمق 12 كم وكان يبعد 21 كم من مدينة أورلا في أزمير، ولم تعلن إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن أي أثار جانبية لهذا الزلزال، جاء ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلامية.