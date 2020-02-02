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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر مليارى جنيه فى ختام أول تعاملات الأسبوع

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:40 م
البورصة تخسر
البورصة تخسر
أكرم عمران
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تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي، لدى إغلاق معاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، وذلك بسبب عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، على غالبية أسهم السوق، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2 مليار جنيه لينهي تعاملاته عند مستوى 706.1 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنسبة 22. 0%، تعادل 29.9 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس70 متساوى الأوزان" فى أول يوم لتفعيله بنسبة 64. 0 %، بما يعادل 8.12 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 1269 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من 800 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 218.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 21.4 ألف صفقة بيع وشراء.

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