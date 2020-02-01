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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

شعبية أسيوط وأهالى النوبة يشعلون أجواء معرض الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 08:44 م
شعبية أسيوط
شعبية أسيوط
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة مشاركة رواد معرض الكتاب الدولي بما تقدمه من أنشطة ثقافية وفنية متنوعة من التراث الفلكلوري والشعبي، حيث جذبت خيمة حلايب وشلاتين رواد المعرض عن طريق رسم الحنة بأشكال مختلفة، والتي لفت انتباه فتيات المعرض منذ صباح اليوم السبت 1 فبراير.

إلى جانب تقديم فقراتهم الفنية اليومية التي تقام طوال فترة المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتعبر عن عادات وتقاليد أهل النوبة وتقديم الرقصات الفلكلورية التى تشتهر بها بلادهم فى أعراسهم واحتفالاتهم الخاصة وهى رقصة "البيبوب، الروسيب، الهوسيب، اتيانيانا"، بالإضافة لمعرض منتجات المرأة والإكسسوارات اليدوية المصنوعة من الخرز والخوص وأخرى من الجلد.

نظمت الهيئة عرض فنى لفرقة أسيوط للفنون الشعبية قدموا خلاله مجموعة من التابلوهات الإستعراضية المتنوعة منها "العصايا، التنورة، التحميلة، المولد".

تأسست الفرقة 1992، ونالت إعجاب الجمهور برقصاتها التي عبرت عن الروافد المصرية المختلفة، الفرقة مثلت مصر في مهرجانات دولية عدة منها زكاتس الدولي بدولة المكسيك، مهرجان الوفاء للوطن بالأردن، مهرجان هنان بدولة الصين، مهرجان الفنون الشعبية بدولة بلغاريا.

تنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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