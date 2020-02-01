رمضان عبدالمعز: الصبر على مديرك في العمل يدخلك الجنة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الصبر فضيلة كبرى من فضائل الإسلام، ضاربًا المثل بصبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على أذى قومه أثناء فترة الدعوة، حيث لاقى الكثير من المصاعب وظل متمسكًا بالصبر حتى إتمام الدعوة.وأضاف عبدالمعز، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الصدق والحق لهما ضريبة يدفعهما الشخص الصادق، معلقًا: "طول ما أنت محترم الناس هتعاديك".وتابع: أن قوم قريش انقلبوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن كانوا يحبونه ويحترمونه قبل الدعوة، وبسبب صدقه في تبليغ الدعوة وتمسكه بالحق قاموا بالانقلاب عليه ومعاداته.وأشار إلى أن الصبر لا يتعلق بالأمور الدينية فقط، بل يجب التحلي به في جميع مناحي الحياة، ومنها الحياة الزوجية، إذ يجب أن يصبر الزوج على زوجته ويقدر متاعبها اليومية، كما يجب الصبر في العمل، مضيفًا: "بالصبر تبلغ ما تريد"، مؤكدًا أن أفضل ما يعطى لإنسان هو الصبر.وعن الدوافع المشجعة على الصبر، ذكر الشيخ رمضان عبدالمعز، أن نتيجة الصبر الجنة في الآخرة، وتحقيق الأهداف في الدنيا، متسائلًا "إيه اللي يخليك تصبر على زوجتك، ومديرك في الشغل؟" لأن النتيجة هي الجنة في النهاية.