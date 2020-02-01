رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قافلة طلابية لتوزيع البطاطين والملابس على الأكثر احتياجًا فى الإسماعيلية

السبت 01/فبراير/2020 - 05:43 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
نظم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية المستدامة وجامعة المستقبل، اليوم السبت، قافلة لتوزيع البطاطين وملابس على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية.

وتطوع طلاب جامعة المستقبل في القافلة بمحافظة الإسماعيلية، والتي جرى فيها توزيع بطاطين على المحتاجين في قربة عزبة فرج بمحافظة الإسماعيلية، ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للمجلس العربي ومؤسسة حياة التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه القافلة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأكثر احتياجًا في مصر خاصة في فصل الشتاء والذي تعاني فيه الكثير من القرى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذًا لخطة الدولة الاستراتيجية 2030.

وحرص المجلس أثناء هذه القافلة على التدقيق في اختيار الأسر الأكثر احتياجًا، ليتم توزيع البطاطين والملابس الشتوية عليها وحتى تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها، وأيضًا بهدف توعية الطلاب بأهمية ودور المسئولية المجتمعية والإعلاء من شأن وقيمة المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع وتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين والملابس على الأكثر احتياجًا فى الإسماعيلية
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين والملابس على الأكثر احتياجًا فى الإسماعيلية
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين والملابس على الأكثر احتياجًا فى الإسماعيلية
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين والملابس على الأكثر احتياجًا فى الإسماعيلية
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين والملابس على الأكثر احتياجًا فى الإسماعيلية
قافلة طلابية لتوزيع البطاطين والملابس على الأكثر احتياجًا فى الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

«التعليم»: 3 جداول امتحانات للثانوية العامة يختار الطلاب أنسبها

منذ يوم

ميس حمدان تهدد عرش جوهرة بوصلة رقص (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية

منذ يوم

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

إنفوجراف

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

3 فيتامينات تحمى أطفالك من كورونا

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

منوعات

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى