مصدر: إمداد مستشفى النجيلة بالمعدات لاستقبال مصابي «كورونا»

قال مصدر في مدينة النجيلة، بمحافظة مطروح، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وصلت إلى المدينة منذ قليل، وتفقدت مستشفى النجيلة المركزي، بالإضافة إلى إمداد المستشفى بالتجهيزات والمعدات اللازمة لاستقبال المصريين القادمين من الصين المصابين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المصدر أن وزيرة الصحة أتت إلى مدينة النجيلة من طريق خلفي بعيدا عن مدخل المدينة منعا لاحتكاك أهالي النجيلة معها، مؤكدا أن هناك تكثيفات وتشديدات أمنية بمحيط المستشفى.يذكر أن مستشفى النجيلة المركزى أعلن، اليوم السبت، تشغيل الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية لتوقيع الكشف الطبي على جميع المرضى، وإخلاء مستشفى لاستقبال أية حالات مصابة بكورونا كحجر صحي فترة مؤقتة.وتعمل الوحدة الصحية بكامل طاقم مستشفى النجيلة المركزى من أطباء وتمريض وفنيي معمل وأشعة، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات القوافل المتنقلة لخدمة الأهالي.وأعلنت وزارة الصحة تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا الجديد.وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، مساء الخميس، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه يجري تجهيز حجر صحي حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا، هي فترة حضانة المرض.