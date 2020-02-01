رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصدر: إمداد مستشفى النجيلة بالمعدات لاستقبال مصابي «كورونا»

السبت 01/فبراير/2020 - 03:14 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
قال مصدر في مدينة النجيلة، بمحافظة مطروح، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وصلت إلى المدينة منذ قليل، وتفقدت مستشفى النجيلة المركزي، بالإضافة إلى إمداد المستشفى بالتجهيزات والمعدات اللازمة لاستقبال المصريين القادمين من الصين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر أن وزيرة الصحة أتت إلى مدينة النجيلة من طريق خلفي بعيدا عن مدخل المدينة منعا لاحتكاك أهالي النجيلة معها، مؤكدا أن هناك تكثيفات وتشديدات أمنية بمحيط المستشفى.

يذكر أن مستشفى النجيلة المركزى أعلن، اليوم السبت، تشغيل الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية لتوقيع الكشف الطبي على جميع المرضى، وإخلاء مستشفى لاستقبال أية حالات مصابة بكورونا كحجر صحي فترة مؤقتة.

وتعمل الوحدة الصحية بكامل طاقم مستشفى النجيلة المركزى من أطباء وتمريض وفنيي معمل وأشعة، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات القوافل المتنقلة لخدمة الأهالي.

وأعلنت وزارة الصحة تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، مساء الخميس، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه يجري تجهيز حجر صحي حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا، هي فترة حضانة المرض.
مصدر: إمداد مستشفى النجيلة بالمعدات لاستقبال مصابي «كورونا»
مصدر: إمداد مستشفى النجيلة بالمعدات لاستقبال مصابي «كورونا»
مصدر: إمداد مستشفى النجيلة بالمعدات لاستقبال مصابي «كورونا»
مصدر: إمداد مستشفى النجيلة بالمعدات لاستقبال مصابي «كورونا»
مصدر: إمداد مستشفى النجيلة بالمعدات لاستقبال مصابي «كورونا»
مصدر: إمداد مستشفى النجيلة بالمعدات لاستقبال مصابي «كورونا»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل "صحة أسيوط" يتفقد سير العمل بالمستشفيات (صور)

إحالة 22 طبيبًا وممرضة للتحقيق بأسيوط

وكيل صحة أسيوط يزور مستشفى القوصية ويتابع الخدمات المقدمة

تدريب الأطباء على أول وحدتين للتشخيص عن بُعد بمحافظة قنا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

تحقيقات «صحفية المعادى»: الشواهد تشير إلى الانتحار

منذ حوالي 4 ساعات

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ يومين

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

منذ 40 دقيقة

البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إنفوجراف

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

3 فيتامينات تحمى أطفالك من كورونا

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

منوعات

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى