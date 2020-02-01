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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أبو مازن لوزراء الخارجية العرب: أتحداكم أن ترسموا خريطة فلسطين الحالية

السبت 01/فبراير/2020 - 02:42 م
محمود عباس
محمود عباس
محمود عرفات
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رفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، صورة لخريطة فلسطين الجديدة وفقًا لخطة السلام الأمريكية وذلك خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.

وقال أبو مازن، موجهًا حديثه لوزراء الخارجية العرب: "أتحداكم أن ترسموا خريطة فلسطين الحالية، ولو قلنا لطالب في المرحلة الابتدائية ارسم خريطة فلسطين، لن يستطيع".

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يفرض سيطرة أمنية كاملة على ما غرب الأردن، وبذلك هو يكون له السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المنطقة برًا وبحرًا وجوًا.

واستطرد ساخرًا: "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يمنحنا هدية وهي منطقة المثلث المحتلة والتي فيها 250 ألف عربي داخل إسرائيل، فهذه هدية ترامب لنا".

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