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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دفاع البرلمان: 50 نقطة للسائق سنويًا كافية لمواجهة المخالفات

السبت 01/فبراير/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قال اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، وسيتم إرسال التقرير النهائي لأمانة المجلس، وعرضه على الجلسة العامة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح الكدواني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة استقرت على نظام النقاط المرورية بواقع 50 نقطة للسائق، خلال العام الترخيصي، وذلك لضمان عدم ارتكابه مخالفات مرورية جسيمة خلال فترة الترخيص.

ولفت الكدواني، أن تعديلات اللجنة تمركزت في تخفيف العقوبات الخاصة بالمخالفات البسيطة ككسر إشارة المرور، والسير عكس الاتجاه، مضيفا أن تطبيق القانون سيحتاج بنية تحتية كبيرة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القانون لن يتم تطبيقه إلا بعد 3 سنوات من تاريخ إقراره.

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