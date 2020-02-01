بدون ملكية ويعمم بالجامعات.. إطلاق مشروع الدراجات التشاركية بالفيوم

أطلقت وزارة البيئة فعاليات المرحلة الأولى من المشروع الرائد لاستخدام الدراجات التشاركي لطلبة جامعة الفيوم لأول مرة، تمهيدا لتعميم التجربة في مختلف الجامعات المصرية، بحضور وزيرتها الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وراندة أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالقاهرة، وفيريش رامسوخ، القائم بأعمال سفير هولندا بالقاهرة، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.تعتمد فكرة المشروع على تنفيذ نظام الدراجات بدون ملكيتها للمواطن، من خلال اعتماد تنظيم محطات رسمية، خاصة القريبة من الجامعات والمدارس، إذ أن المشروع يستهدف فى البداية الشباب والطلبة.وتحدد المحطات الرئيسية التي ستنتقل بينها الدراجات في خط سير، من خلال كارت تعريفي لكل مشترك في تلك الخدمة، بعدد 100 دراجة هوائية.وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المشروع يعد وسيلة آمنة يتم تنفيذها حاليا، وتسعى إلى خفض الانبعاثات الحرارية من خلال خفض استخدام الطاقة.