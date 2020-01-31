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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محسن محيي الدين: تعاملت مع يوسف شاهين «راس براس»

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:41 م
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
أحلام عبدالرحمن
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كشف الفنان محسن محيي الدين، تفاصيل وأسرار جديدة عن حياته الشخصية والفنية، قائلًا إن علاقة قوية وكبيرة جمعته مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

وأضاف "محيي الدين" خلال حوراه مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق" المذاع على شاشة "النهار"، أنه أدى 4 أفلام مع يوسف شاهين، بالإضافة لعدد من الأفلام مع الفنانة فاتن حمامة، والمليجي وفريد شوقي، ويسرا وغيرهم من النجوم.

وأشار محيي الدين، إلى أنه لا يرى الفن تسالي أو ترفيه، ولكنه يمس المشاعر والفكر، ويجسد الأشخاص، مردفًا: "كنت بتعامل مع يوسف شاهين راس براس، هو بثقافته وأنا بفطرتي".

وتابع: "أرى أن الإنسان يجب أن يمر على عدد من المراحل وكل مرحلة يجب أن يتعلم منها، وإلا سيكون المحصلة صفر"، مشيرًا إلى أن فترة توقفه عن التمثيل الأفضل فى حياته.

وعن فيلمه "شباب على كف عفريت" الذي كان من إنتاجه وإخراجه، قال محيي: "كنت أقوم بعملية الإنتاج والإخراج، وواجهت مؤامرة، حيث تم عرض الفيلم فى فترة كساد سينمائى، وتوقيت غير مناسب خاصة مع بداية بطولة الأمم الإفريقية، وقبل أيام من شهر رمضان المبارك، وكان هناك حرب كبيرة بين المنتجين".

وأردف: "ربنا كرم والفيلم اشتغل.. ثم حرب الخليج فى الصيف وقلت الحمد لله إن فيلمى نزل قبل الصيف، وخاصة أننى كنت فى أول تجاربى فى الإنتاج السينمائي والإخراج، واستعدت أموالى ومكانتي مرة أخرى، كانت هذه مؤامرة لإفشالي من قبل الموزعين، ولكن حرب الخليج في فترة الصيف هي من أفشلتهم".

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