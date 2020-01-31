ابنة الفنانة ماجدة تروي لحظة وفاتها: «سقطت على الأرض ونظرت لي وماتت» (فيديو)
الجمعة 31/يناير/2020 - 10:07 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
روت الفنانة غادة نافع التفاصيل الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة، قائلة إنها توفيت في البيت ولم تكن مريضة.
وأضافت غادة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي: «والدتي سقطت على الأرض وظننت أنها تعاني من دوخة وقبلت يديها ورجليها لكنها نظرت لي وماتت».
وأردفت غادة: «عزائي الناس والجمهور كانوا موجودين كثير على فيسبوك وانستجرام، وقلت ياريتها كانت موجودة تشوف الحب ده كله».
وأضافت غادة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي: «والدتي سقطت على الأرض وظننت أنها تعاني من دوخة وقبلت يديها ورجليها لكنها نظرت لي وماتت».
وأردفت غادة: «عزائي الناس والجمهور كانوا موجودين كثير على فيسبوك وانستجرام، وقلت ياريتها كانت موجودة تشوف الحب ده كله».