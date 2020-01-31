ابنة الفنانة ماجدة تروي لحظة وفاتها: «سقطت على الأرض ونظرت لي وماتت» (فيديو)

روت الفنانة غادة نافع التفاصيل الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة، قائلة إنها توفيت في البيت ولم تكن مريضة.وأضافت غادة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي: «والدتي سقطت على الأرض وظننت أنها تعاني من دوخة وقبلت يديها ورجليها لكنها نظرت لي وماتت».وأردفت غادة: «عزائي الناس والجمهور كانوا موجودين كثير على فيسبوك وانستجرام، وقلت ياريتها كانت موجودة تشوف الحب ده كله».