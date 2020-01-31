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توك شو

النقراشى: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الطاقة المتجددة فى 2050

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:11 م
الدكتور هاني النقراشي
الدكتور هاني النقراشي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن ألمانيا ستحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة في 2038، ومصر في 2050 وسيكون عندنا محطات شمسية حرارية تكفي استهلاك مصر كلها.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مشكلة تواجه ألمانيا وهي أن الطاقة المتجددة أو المتقلبة والمعتمدة على الرياح والخلايا الضوئية تحتاج لقدرة بجوارها توازن التقلبات.

وأردف: «مشكلة ألمانيا كان لديها طاقة كافية من الفحم، لموازنة الموضوع، وستزداد المشكلة عندما تتحول سياراتها إلى كهربائية ستحتاج إلى طاقة كهربائية ثلاث أضعاف القدرة الحالية».

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