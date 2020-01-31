الزراعة تكشف آليات مكافحة العفن البنى فى البطاطس

قالت نجلاء بلال، مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة، إن مشروع مكافحة العفن البني ليس بالجديد وأنشأ عام 1974، وأن هذا المشروع متخصص في فحص محصول البطاطس المستوردة.وأضافت نجلاء بلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الجمعة، أن إصدار مأمورية لفحص جميع المناطق المزروعة بالبطاطس ليس أمرا سهلا، مشيرة إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا حديثة للقيام بالأمر.كما أوضحت نجلاء بلال، أن الوزارة لجأت لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، للكشف ووضع حلول جيدة لمتابعة كل الأراضي الزراعية بمختلف مشاكلها، لافتة إلى أن الوزارة استطاعت من خلال تلك التقنيات متابعة وميكنة دورة عمل الوزارة.وأشارت إلى أن جميع مهندسي المناطق مزودين بـ"تابلت" به جميع المعلومات الخاصة بالمنطقة ليسهل عليهم تتبعها والتواصل مع الوزارة.