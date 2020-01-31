«الأب الشجاع» يكشف مفاجأة في واقعة قطار الإسماعيلية (فيديو)

أعرب محمد محمود فرغلي، «الأب الشجاع» الذي ظهر في فيديو إنقاذ ابنته من تحت عجلات قطار الإسماعيلية، عن استيائه مما حدث على السوشيال ميديا، مؤكدُا أنه لم يكن يرغب في الظهور الإعلامي أو الشو وكان يفضل الستر.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «هقول لحضرتك سر أول مرة الناس تعرفه، روحت يوم الأحد ووصلنا المنزل نبهت على الأسرة كلها محدش يجيب سيرة عن اللي حصل، إحنا ربنا نجانا وخلاص في اعتقاد مني إن محدش صور، ربنا سترنا فنستر نفسنا ونحاسب نفسنا لأن دا ممكن يكون ابتلاء من ربنا، وتفاجأت بعد يومين بنشر الفيديو، والناس بتسألني دا أنت اللي في الفيديو».وأشار إلى أنه بعد يومين من الحادث انتشر الفيديو وبدأ جيرانه يسألونه أليس أنت الشخص الظاهر في الفيديو، فأنكر واتصل أقاربه أيضًا فأنكر، وأقنعهم أنه ليس هو، رغم تأكيدهم على أنها نفس ملابسه.وأردف: «قدرت أقنع الجميع أنه لست أنا لكن مع تكرار الحكي، انهارت زوجتي بالبكاء فعرفوا الحقيقة»، متابعًا: «لم أنكر خوفًا ولكن منعَا للضجة».