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توك شو

وليد جاد يوضح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الحكومات

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:14 م
وليد جاد
وليد جاد
رباب الأهواني
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قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن كل ماله علاقة بنظم المعلومات والاتصالات متغلغل في جميع مجالات الحياة سواء إداريًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا.

وأضاف المهندس وليد جاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مساء الجمعة، مع الإعلامية سارة حازم، أن الذكاء الاصطناعي من التكنولوجيات الجديدة الواعدة وظهرت في شكلها النهائي خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي تطور بشكل كبير في مساعدة الإنسان من حيث اتخاذ القرار، وحدث الكثير من التطبيقات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة ستستفيد من الذكاء الاصطناعي في الصحة من خلال التشخيص عن بعد، وتحسين التشخيص كما يساعد في التشخيص في فيروس «كورونا» بالإضافة إلى المساعدة في اتخاذ القرارات في مجالات المحاماة والقضاء والتجارة.

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