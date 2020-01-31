حقيقة إعطاء فيفى عبده كورسات رقص لرجال وسيدات السعودية (فيديو)

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة فيفي عبده، وهي تتخطى «مبخرة» 7 مرات لمحاولة تفادي الحسد.وقالت فيفي في الفيديو: «أنا محسودة ومقروض عليا» وتخطت البخور 7 مرات.ونفت الفنانة فيفي عبده ما تضمنه إعلان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديمها دورة رقص شرقي معاصر للرجال والسيدات، بمدينة جدة السعودية في فبراير المقبل.وقالت فيفي عبده في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات لا تعلم مصدرها، ولم يتواصل معها أحد المسئولين، حتى الآن، لتقديم تلك الدورة التدريبية بالمملكة.