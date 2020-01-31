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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السفير الإيراني في لندن: بريطانيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع طهران

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:27 م
حميد بعيدي نجاد
حميد بعيدي نجاد
منار أحمد
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قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، إن الحكومة البريطانية مستعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، لكن هناك بعض المشاكل في تعزيز التجارة الثنائية التي يجب تسويتها.

وأضاف بعيدي نجاد، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، شبة الرسمية، اليوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية مستعدة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران في بعد تنفيذ معاهدة بريكست، لكن هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها للوصول إلى النقطة المطلوبة".

ووصف الدبلوماسي كذلك العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها التحدي الأكثر أهمية الذي يواجه العلاقات التجارية بين البلدين.

كما أشار السفير إلى الاتفاقيات الهامة الموقعة بين إيران وبريطانيا بعد فترة وجيزة من الاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك الصفقة لإطلاق خامس أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في إيران، والصفقة مع شركة إيرباص لشراء الطائرات وقطع غيار الطائرات والاتفاق مع رولز رويس، قائلا إن الصفقات لم تنفذ بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه التصريحات على خلفية التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة حيث تفرض واشنطن عقوبات جديدة على إيران، منذ انسحابها من الاتفاق النووي ي عام 2018.

منذ ذلك الحين، تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض صادرات النفط الإيرانية إلى "الصفر".

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