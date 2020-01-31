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الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحمد عكاشة يوجه رسائل للآباء لعلاج التنمر

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:02 م
معرض القاهرة
معرض القاهرة
أميرة العناني
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عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية"، بحضور الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي.

وقال عكاشة، إن تزايد وقائع التنمر في العديد من دول العالم خلال العام الماضي كانت بمثابة صيحة عالمية لإنقاذ الأجيال الجديدة من وحش التنمر المدمر، معرفا التنمر بأنه سلوك عدواني متكرر بهدف الإضرار بشخص آخر عمدا  جسديا ونفسيا.

وأكد عكاشة أن هناك رابط قوي بين التنمر والانتحار؛ حيث أدى التنمر إلى العديد من حالات الانتحار كل عام، ويتراوح عدد المنتحرين بين ١٥و ٢٥ طفلا سنويا في بريطانيا وحدها، لافتا إلى أنه ليس من الضروري أن ينطوي التنمر على الإجرام أو العنف الجسدي، فغالبا ما يعمل التنمر من خلال الإيذاء النفسي والإساءة اللفظية.

وأشار عكاشة إلى أن التنمر له أنواع كثيرة، منها التنمر في أماكن العمل، والإنترنت، والتنمر بين أفراد المجتمع، وفي المدارس والجامعات وأماكن التعليم، مشيدا باهتمام رئيس الجمهورية وما يوجهه من أطروحات وإجراءات  تلزم بعلاج ظاهرة التنمر ومنع جميع أشكال التنمر.
وشدد على أنه يجب على الآباء الاهتمام برفع ثقافتهم التربوية والنفسية قبل التعامل مع أطفالهم، وألا يعتمد الآباء على العشوائية في علاج أطفالهم حال اكتشاف إصابتهم بالتنمر، موجها عدة رسائل مهمة للآباء تعينهم في علاج ظاهرة التنمر لدى أطفالهم وكذلك تأكيد الصحة النفسية داخل الأسرة.

وعقدت الندوة بلغة الإشارة للتيسير على المتابعين من الصم وضعاف السمع، ومتابعة الندوة وما قامت بطرحه من رسائل للآباء حول كيفية التعامل الأمثل مع ظاهرة التنمر.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

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