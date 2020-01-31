القبض على شقيقين هاربين من دفع 6 ملايين جنيه غرامات بالقاهرة

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على شقيقين هاربين من دفع غرامات كبيرة بالأميرية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط كل من "س. أ"، 62 سنة، مقاول، وشقيقة "ر. أ"،60 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليهما في 3 أحكام غرامات "مباني".والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة، بلغت 6 ملايين و549 ألف جنيه، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.