«تحديات الشباب والمستقبل».. ندوة لـ«الحرية المصري» بالقاهرة

نظمت أمانة شباب القاهرة بحزب الحرية المصري، الصالون سياسي حول تحديات الشباب ونظرته للمستقبل، وبحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، واللواء أحمد العزازي أمين الحزب بالعاصمة، وماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف، والدكتور صموئيل عصام أمين التخطيط الاستراتيجي.وحاضر في اللقاء، الدكتور أيمن الدهشان أستاذ الموارد البشرية، وذلك بحضور أمناء شباب الأقسام على مستوى المحافظة وقيادات وشباب الحزب.وأكد الدكتور أحمد بيومي، خلال كلمته على ضرورة التواصل المستمر مع الشباب في كل المجالات والاستماع لهم، وعقد لقاءات وحلقات نقاشية مع الشباب بصورة مستمرة، موضحًا أن الشباب هم أساس المجتمع وعليهم دور قوي في مواجهة المخططات والشائعات التي تواجه مصر.وأضاف أن الشباب عرضة لأي أفكار متطرفة تحاول النيل من مصر، وتنفيذ أجندات خارجية، لذلك يجب على القوى السياسية بالحوار المستمر مع الشباب والتوعية بتلك المخاطر، وهو ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل فترة بلقاء مع الشباب سواء في المؤتمرات الوطنية أو منتدى الشباب الذي يضم كل شباب العالم من كل الأطياف.فيما قال اللواء أحمد العزازي، إن الحزب يضم في تشكيلته وعضويته عددًا كبيرًا من الشباب، تقلدوا مناصب قيادية داخلية بالحزب، وهو من سياسة الحزب الاهتمام بالشباب وقضاياهم في ظل ما يحاك ضد الوطن.ومن جانبه أكد عبدالعزيز سمير، أمين شباب القاهرة بالحزب، أهمية الندوة للشباب تكمن في تعريفهم بمجريات الأمور في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، موضحا أنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم كانت أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وتحديات إعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة يعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية.فيما استعرض الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية البشرية والإدارية، الشائعات والمخاطر التي تواجه مصر، وأهمية اللقاءات والحوار مع الشباب وأهمية المنتديات الشبابية، مؤكدًا أن كثرة الشائعات لن تؤثر في شعب مصر الواعي، وأنها تستهدف نشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف ترسيخ مبدأ الشائعات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دمج للخبرات بين الجيل القديم والشباب لاكتساب التوعية.