رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تحديات الشباب والمستقبل».. ندوة لـ«الحرية المصري» بالقاهرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:15 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسين العمدة
طباعة
نظمت أمانة شباب القاهرة بحزب الحرية المصري، الصالون سياسي حول تحديات الشباب ونظرته للمستقبل، وبحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، واللواء أحمد العزازي أمين الحزب بالعاصمة، وماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف، والدكتور صموئيل عصام أمين التخطيط الاستراتيجي.

وحاضر في اللقاء، الدكتور أيمن الدهشان أستاذ الموارد البشرية، وذلك بحضور أمناء شباب الأقسام على مستوى المحافظة وقيادات وشباب الحزب.

وأكد الدكتور أحمد بيومي، خلال كلمته على ضرورة التواصل المستمر مع الشباب في كل المجالات والاستماع لهم، وعقد لقاءات وحلقات نقاشية مع الشباب بصورة مستمرة، موضحًا أن الشباب هم أساس المجتمع وعليهم دور قوي في مواجهة المخططات والشائعات التي تواجه مصر.

وأضاف أن الشباب عرضة لأي أفكار متطرفة تحاول النيل من مصر، وتنفيذ أجندات خارجية، لذلك يجب على القوى السياسية بالحوار المستمر مع الشباب والتوعية بتلك المخاطر، وهو ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل فترة بلقاء مع الشباب سواء في المؤتمرات الوطنية أو منتدى الشباب الذي يضم كل شباب العالم من كل الأطياف.

فيما قال اللواء أحمد العزازي، إن الحزب يضم في تشكيلته وعضويته عددًا كبيرًا من الشباب، تقلدوا مناصب قيادية داخلية بالحزب، وهو من سياسة الحزب الاهتمام بالشباب وقضاياهم في ظل ما يحاك ضد الوطن.

ومن جانبه أكد عبدالعزيز سمير، أمين شباب القاهرة بالحزب، أهمية الندوة للشباب تكمن في تعريفهم بمجريات الأمور في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، موضحا أنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم كانت أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وتحديات إعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة يعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية.

فيما استعرض الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية البشرية والإدارية، الشائعات والمخاطر التي تواجه مصر، وأهمية اللقاءات والحوار مع الشباب وأهمية المنتديات الشبابية، مؤكدًا أن كثرة الشائعات لن تؤثر في شعب مصر الواعي، وأنها تستهدف نشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف ترسيخ مبدأ الشائعات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دمج للخبرات بين الجيل القديم والشباب لاكتساب التوعية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

منذ يوم

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلى

الصور

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

الأكثر قراءة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

إنفوجراف

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

قبل عام.. بيل جيتس تنبأ بـ «كورونا»

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى