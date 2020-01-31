الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس «أول الرهبان» اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة 31 يناير، بذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس"أول الرهبان" والذي يطلق عليه من قبل الكنيسة، "كوكب البرية" وأب جميع الرهبان.وبحسب كتاب "السنكسار" الكنسي، ولد الأنبا أنطونيوس عام 251 في بلد قمن العروس، من والدين غنيين محبين للكنائس والفقراء، فربياه في مخافة الله ولما بلغ عمره عشرين عام، مات أبواه فكان عليه ان يعتني بأخته.و يشير الكتاب إلى أنه حدث أنه ذات يوم دخل الكنيسة فسمع قول "إن أردت أن تكون كاملًا فاذهب وبع أملاكك وأعط للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني"، فعاد إلى بيته مصممًا علي تنفيذ هذا القول واعتبره موجهًا إليه، فأخذ في توزيع أمواله علي الفقراء والمساكين.ولم يكن نظام الرهبنة قد ظهر بعد، بل كان كل من أراد الوحدة يتخذ له مكانًا خارج المدينة، وهكذا فعل االأنبا أنطونيوس حيث اعتزل للنسك والعبادة، ومضي إلى أحد القبور قام فيه واغلق بابه عليه.ويوضح كتاب "السنكسار" الكنسي أن الأنبا أنطونيوس كان يعد لنفسه من الخبز ما يكفيه مايقرب لـ 6 أشهر كاملة، وقد استمر علي هذا الحال عشرين عام وهو يتعبد بنسك عظيم، فأخذ يتوغل في الصحراء الشرقية، ومضي مع قوم أعراب إلى داخل البرية علي مسيرة ثلاثة أيام، حيث وجد عين ماء وبعض النخيل فاختار ذلك الموضع وأقام فيه.وتوحد الأنبا أنطونيوس في الصحراء،من أجل أن يكرس حياته كاملةً لله مايقرب لمائة وخمس سنوات، مجاهدًا في سبيل القداسة والطهر، حتى رحل عن العالم في عام 355 ميلاديًا.