«الوزراء» ينفي إصابة مصريين في الصين بفيروس «كورونا»

نفت وزارة الخارجية، أنباء انتشرت ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين، مؤكدةً أنه لا صحة لذلك نهائيا، ومُوضحةً أن السفارة المصرية في "بكين" تتابعة أوضاع أبناء الجالية في مدينة "ووهان" ومقاطعة "خوبي" - بشكل مستم، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة الصينية بفرض الحجر الطبي على هذه المناطق بالكامل ووقف جميع وسائل النقل منها وإليها، وفق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن السفارة المصرية في بكين تعمم عددا من البيانات الخاصة بأبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، وكذلك الاتصال بالسلطات الصينية سواء في "بكين" أو "ووهان" للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المصريين في الخارج.