رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» ينفي إصابة مصريين في الصين بفيروس «كورونا»

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
طباعة
نفت وزارة الخارجية، أنباء انتشرت ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين، مؤكدةً أنه لا صحة لذلك نهائيا، ومُوضحةً أن السفارة المصرية في "بكين" تتابعة أوضاع أبناء الجالية في مدينة "ووهان" ومقاطعة "خوبي" - بشكل مستم، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة الصينية بفرض الحجر الطبي على هذه المناطق بالكامل ووقف جميع وسائل النقل منها وإليها، وفق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن السفارة المصرية في بكين تعمم عددا من البيانات الخاصة بأبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، وكذلك الاتصال بالسلطات الصينية سواء في "بكين" أو "ووهان" للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المصريين في الخارج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تجلي مواطنيها من ووهان الصينية

جامعة بنها تفتح خطوطا ساخنة لتلقي بلاغات «كورونا»

سفيرنا بالصين: لا إصابات بين الجالية المصرية من الكورونا

الترتيبات الأمنية السودانية: تحقيق السلام دون تحول ديمقراطي

موضوعات متعلقة

منذ يومين

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن ندى ضحية الختان بأسيوط

منذ حوالي 21 ساعة

سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر

منذ حوالي 18 ساعة

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

الأكثر قراءة

حادث مروع على الطريق الدائرى فى الاتجاه إلى ميدان الرماية (صور)

التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

image description

إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى