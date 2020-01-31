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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 31 يناير 2020

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:24 ص
برج الدلو
برج الدلو
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: تخطّط لسفر وتبدو في أحلى حالاتك، وتتواصل مع الزملاء بشكل رائع، وتسدي نصائح وتبادر إلى مغامرة واعدة تخيّم على أجوائك.

عاطفيًا: تكون الأنظار مشدودة إليك أينما حللت، تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة عاطفية.

صحيًا: تحاول القيام بجهد كبير بغية التخلص من السمنة المفرطة متبعًا إرشادات الطبيب بحرفيتها.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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